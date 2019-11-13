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Украинские военные получат новые боевые судна: названы сроки

среда, 13 ноября 2019, 18:36
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Военно-морские силы Украины, кроме американских катеров типа Island, получат шесть новых кораблей отечественного производства до конца 2020 года.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам заместителя министра обороны по вопросам евроинтеграции Анатолия Петренко, ВМС получат три корабля до конца текущего года и еще три - к концу следующего.

"Уже до конца этого года мы планируем завершить испытания и ввести в состав Военно-морских сил еще три боевых корабля от национального производителя. По меньшей мере такая же цифра в наших планах и на 2020 год. Для этого есть и политическая воля, и государственные ресурсы", - сказал Петренко во время официальной церемонии принятия двух американских катеров класса Island, которые Соединенные Штаты передали Украине.

По информации "Радио Свобода", в этом году на вооружение ВМС поступят два десантно-штурмовых катера "Кентавр" и один малый бронированный катер "Гюрза-М".

Как сообщал "Апостроф", 13 ноября в городе Одесса американские патрульные катера класса Island включили в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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