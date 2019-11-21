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Прекратите лгать: бывшая советница Трампа вступилась за Украину

четверг, 21 ноября 2019, 21:35
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Бывшая топ-чиновница Белого дома Фиона Хилл призвала сторонников президента США Дональда Трампа прекратить распространять выдумки о вмешательстве Украины в выборы главы американского государства в 2016 году.

Об этом она заявила, давая показания Конгрессу США в рамках процедуры подготовки импичмента президенту Трампу, передает DW.

Бывший старший директор по Европе и России в Совете национальной безопасности при Белом доме, Фиона Хилл обратилась к членам Республиканской партии, которые защищают президента Трампа. По ее мнению, они должны перестать распространять "вымышленный нарратив", в соответствии с которым Украина, а не Россия вмешивалась в выборы президента в США.

По словам Хилл, речь идет о теории заговора и "политически мотивированной лжи", которая служит интересам Кремля. Между тем именно Россия, начиная с 2016 года, "систематически атаковала наши демократические институты", подчеркнула она.

Подробнее о процессе подготовки импичмента читайте в материале "Апострофа": Трамп над пропастью: сможет ли президент США избежать импичмента.

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