RU  UA  EN

четверг, 21 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 ноября

18:46
Мародерство россиян на украинских кораблях высмеяли жесткой карикатурой
18:10
Из-за редкой мутации взрослая овчарка выглядит как щенок: фото
17:54
Вокруг известного украинского издательства разгорелся скандал в сети из-за России: фото
17:40
Скандал с нардепом-педофилом из "Слуги народа": появилось фото указа президента, подтверждающего судимость
17:15
81-летний Энтони Хопкинс рассказал, как поддерживает активность мозга
17:08
НАБУ завело дело против экс-главы СБУ: в чем его подозревают
16:59
Что я только не пробовал: MELOVIN честно рассказал о борьбе с позорной привычкой
16:58
Зеленский сделал заявление о расследовании убийств на Майдане
16:45
В Украину пришли первые снегопады: в сети делятся фото из разных регионов
16:35
Морально надавили: в скандале с нардепом-педофилом всплыл "след" Богдана
16:32
Привет, 1937-й год: сети взорвались шутками и фотожабами из-за принятия в России нового закона
16:15
Премьеру фильма с Сэмюэлом Л. Джексоном отменили из-за секс-скандала
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России назвали сроки запуска скандального "Северного потока-2"

четверг, 21 ноября 2019, 14:10
переглянути новину українською

В России планируют запустить транзитный газопровод в обход Украины "Северный поток-2" в середине 2020 года.

Об этом сообщил на брифинге вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передают российские СМИ.

Так, отвечая на вопрос о сроках запуска альтернативного украинскому газопровода, он не назвал конкретной даты, а назвал лишь приблизительный срок.

"В середине следующего года", - сказал российский чиновник.

Следует отметить, что ранее министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что поставки газа по "Северному потоку-2" могут начаться уже до конца 2019 года.

Указанный газопровод проложен по дну Балтийского моря, он должен напрямую соединить российского поставщика "Газпром" с европейскими партнерами. Его пропускная способность – 55 млрд кубометров в год.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Германии со второй попытки поддержали энергетическое законодательство, которое касается строительства газопровода "Северный поток-2". В Кабмине Украины поприветствовали это решение немецких депутатов.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Время против нас: почему Зеленскому уже нужен Путин

Зепония или как не превратить внешнюю политику в политический туризм за госсчет

Формула Украины: почему мирный план лучше импровизации

Мы сломаем все: зачем украинская делегация устроила демарш в ПАСЕ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: