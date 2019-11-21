В России назвали сроки запуска скандального "Северного потока-2"

В России планируют запустить транзитный газопровод в обход Украины "Северный поток-2" в середине 2020 года.

Об этом сообщил на брифинге вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передают российские СМИ.

Так, отвечая на вопрос о сроках запуска альтернативного украинскому газопровода, он не назвал конкретной даты, а назвал лишь приблизительный срок.

"В середине следующего года", - сказал российский чиновник.

Следует отметить, что ранее министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что поставки газа по "Северному потоку-2" могут начаться уже до конца 2019 года.

Указанный газопровод проложен по дну Балтийского моря, он должен напрямую соединить российского поставщика "Газпром" с европейскими партнерами. Его пропускная способность – 55 млрд кубометров в год.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Германии со второй попытки поддержали энергетическое законодательство, которое касается строительства газопровода "Северный поток-2". В Кабмине Украины поприветствовали это решение немецких депутатов.