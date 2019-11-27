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Станет основой: в России признались, чего ждут от встречи Зеленского с Путиным

среда, 27 ноября 2019, 08:24
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Заместитель министра иностранных дел России Александр Глушко рассказал, чего ожидают в Кремле от переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия), в рамках которых встретятся российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) России.

По словам Глушко, принятие украинской стороной "формулы Штайнмайера" как основы для политического урегулирования на Донбасс станет ключевым элементом для успеха саммита.

"Россия, участвуя в подготовке этой возможной встречи, этого саммита, как раз твердо исходит из того, что это минимальное условие, чтобы, во-первых, его провести, во-вторых, действительно показать, что "нормандский формат" продолжает выполнять важную функцию как международного инструмента, который позволяет закреплять те результаты, которые достигаются контактной группой", - заявил он.

Напомним, что главы Германии, России, Украины и Франции соберутся впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе. На встречах, подобных предстоящему саммиту, несложно найти возможность поговорить наедине, как это планируют Зеленский и Путин.

Отмечается, что на саммите примут документ, в котором будут обозначены шаги по дальнейшей деэскалации войны на Донбассе.

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