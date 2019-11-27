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Продлили сроки: в России пошли на новую подлость против освобожденных украинских моряков

среда, 27 ноября 2019, 13:39
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В ФСБ России приняли решение продлить сроки расследования в рамках дела украинских моряков, которые были похищены при захвате кораблей в Керченском проливе в конце 2018 года.

Об этом рассказал адвокат моряков Николай Полозов в Facebook.

По его словам, расследование было продлено до конца января 2020 года.

"Начальник Следственного управления ФСБ России генерал-лейтенант юстиции М.В. Шишов продлил срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков ещё на 2 месяца, до 25 января 2020 года", - рассказал адвокат.

Также ему удалось узнать о запланированных мероприятиях ФСБ РФ по указанному делу. По информации адвоката, в российской спецслужбе намерены допросить еще одного свидетеля и согласовать с оперативниками план по оперативно-розыскным мероприятиям.

Полозов указал, что ФСБ не намерена вызывать украинских моряков на допросы или проводить с ними другие следственные действия.

"В отношении военных моряков следственные действия не запланированы, вызовы моряков на следственные действия не осуществлялись", - заметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в международном суде в Гааге дали ход делу относительно захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Так, Украина получила первый процедурный приказ Арбитражного трибунала по делу "Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей".

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