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В Гааге дали ход делу про захват Россией украинских кораблей

суббота, 23 ноября 2019, 10:09
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Украина получила первый процедурный приказ Арбитражного Трибунала по делу "Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей".

Об этом сообщает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль на своей странице в Facebook.

"Для нас было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и отразить, что этот спор касается наших моряков, которые провели 9 месяцев в тюрьме. И Арбитраж нас услышал", - написала она.

Зеркаль отметила, что России на удалось затянуть Украину и Арбитраж в длительный и многоступенчатый процесс. Согласно расписанию мы должны представить свой Меморандум за 6 месяцев, но никто не мешает нам подготовить и подать его раньше.

"И с момента подачи Меморандума у россиян будет 3 месяца для того, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражения относительно юрисдикции - сыграть в их любимую игру оспаривания права Арбитража рассматривать это дело, используя уже понятную линию, которую они безрезультатно пытались навязать судьям в Гамбурге об исключении из их компетенции военной деятельности. Поскольку военная деятельность в соответствии с заявлением, сделанным Россией к Конвенции, исключена из юрисдикции как Международного трибунала по морскому праву, так и Арбитражного Трибунала", - подчеркнула министр.

При этом у Украины есть право прокомментировать возражения русских и обратиться к Арбитражу с просьбой их отклонить. Наша позиция заключается в том, что решить вопрос юрисдикции по этому делу отдельно от рассмотрения фактов невозможно.

"Соответственно, Арбитраж должен определить, действительно ли есть основания для разделения процесса на 2 стадии (юрисдикционную и по существу) и примет решение о дальнейших стадий рассмотрения дела. В случае принятия решения о разделении процесса на 2 стадии мы получим 3 месяца на подготовку ответа на российские возражения. Если разделение не произойдет, то россияне будут вынуждены подать свой Контр-Меморандум в течение 6 месяцев с даты вынесения Арбитражем решение об отклонении рассмотрения предыдущих возражений РФ на юрисдикционной стадии", - написала Зеркаль.

Арбитраж также определил, что письменные позиции сторон будут обнародованы в момент начала устных слушаний. Кроме того, речи агентов будут открытыми, а по доступу общественности к остальным слушаниямй, решения будут приняты Арбитражем дополнительно накануне слушаний. Итак, РФ не удастся скрыть факты и свои нарушения от широкой общественности и исказить историю.

"Конечно, это дело не будет очень быстрой, но уверена, что за достоинство и свободу надо бороться до конца! Целью является признание РФ страной, которая нарушает военные иммунитеты и получения надлежащей компенсации", - отметила министр.

Как сообщал "Апостроф", заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что, вероятно, покинет свою должность уже на следующей неделе.

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