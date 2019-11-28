Если контракта не будет: в Украине детально объяснили, как будут изымать российский газ

В случае, если новый контракт с российской корпорацией "Газпром" не будет подписан, поступающий в Украину газ будет считаться бесхозным и закачиваться в подземные хранилища.

Об этом сообщил в интервью DW исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, поступающий в страну газ, если он не имеет соответствующего документального оформления, считается бесхозным. Он будет доставляться в хранилища, там его будут оформлять и выпускать из страны. Витренко отметил, что это – официальная позиция украинского законодательства.

"Если газ будет поступать на территорию Украины без документального оформления, то мы не можем и не будем перекрывать вентили, прекращая поток газа. Но при этом украинское законодательство не будет позволять оператору газотранспортной системы выпускать этот газ куда-либо без документального оформления", – подчеркнул исполнительный директор "Нафтогаза".

На вопрос о том, согласована ли позиция с правительством и президентом Владимиром Зеленским, Витренко ответил, что ни правительство, ни президент не занимаются операционными вопросами, и решения по этому поводу принимаются компанией, которая действует в соответствии с утвержденными законами.

По мнению Витренко, такой подход опровергает заявления из России о том, что Украина якобы "ворует газ из трубы".

"Наоборот, мы как раз показываем, что Украина никогда не воровала газ. Мы говорим о том, что если будет заходить газ без документального оформления, то есть непонятно чей, то Украина вместо того, чтобы этот газ потребить или кому-то отдать, будет его надежно хранить… Украина не будет его воровать, забирать, потреблять, ничего с ним делать не будет, а будет его хранить до тех пор, пока собственник не придет с документами", – подчеркнул директор "Нафтогаза".

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным обсуждался в том числе вопрос подписания нового договора о транзите газа в Европу.