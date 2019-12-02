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В Украине назвали главное условия для возобновления прямых поставок газа из России

понедельник, 02 декабря 2019, 13:24
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Украина настаивает на выплате компенсаций со стороны "Газпрома" в рамках решения Стокгольмского арбитража прежде, чем говорить о возобновлении прямых поставок газа из России.

Об этом на брифинге в Киеве заявил глава Минэкоэнерго Алексей Оржель.

"Есть зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей: если это связано с прямым поставками, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов", – заявил он.

Также он отметил, что Украина будет ориентироваться на позицию своих европейских партнеров в вопросе поставок российского газа, поскольку для них это вопрос стратегического характера.

Оржель отметил, что Украине важно сохранить транзит газа, чтобы не было "технических проблем". По его словам, отключение украинского транзита приведет к росту цен на газ на европейском и украинском рынке.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в "нормандском формате" будет говорить с главой Кремля о продолжении транзита российского газа через территорию Украины.

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