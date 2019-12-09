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Путин будет подыгрывать: эксперт указал на опасность "нормандских переговоров" в Париже

понедельник, 09 декабря 2019, 12:19
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Президент РФ Владимир Путин на переговорах 9 декабря в Париже будет пытаться подыграть президенту Украины Владимиру Зеленскому и тем самым создаст основную опасность для Украины.

Как сообщает "Апостроф", об этом рассказал Валентин Бадрак, директор "Центра исследований армии, конверсии и разоружения".

вижу в этой встрече и в этом формате большие риски. Путин будет ему (Зеленскому - ред.) подыгрывать, но это будет очень опасное подыгрывание, основанное на заранее изложенных раскладах. И проблема здесь даже не в самой личности Зеленского или в личности Путина, а в начальных исходных данных. А они таковы, что сейчас Украина находится в слабом положении, как государство. Она противостоит ядерной державе, у нее не сложились союзнические отношения с США. НАТО переживает кризис и особо поддержать Украину уже не может ", - сказал Бадрак .

Добавил, что сейчас главная опора для президента Зеленского - это общественное мнение. Ведь он всегда сможет возразить Путину, аргументируя это тем, что гражданское общество никогда не примет определенные инициативы России.

Также поддержкой для президента могла бы стать украинская армия, которая к концу 2019 года завершила свое перевооружение. Но, по мнению эксперта, к сожалению, этого не произошло.

Как ранее сообщал "Апостроф", переговоры 9 декабря в Париже не закончатся освобождением оккупированного Донбасса потому, что ни Россия, ни Украина не пойдут на компромиссы.

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