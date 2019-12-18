Цемах выступил с громким обвинением против Украины и Нидерландов

Фигурант дела о сбитом на Донбассе в 2014 году малазийском Boeing MH17 Владимир Цемах подал жалобу против Украины и Нидерландов в Европейский суд по правам человека.

Об этом со ссылкой на адвоката Цемаха Анатолия Кучерена сообщает ТАСС.

Цемах обвиняет сотрудников правоохранительных органов Украины и Нидерландов в том, что его "незаконно похитили и удерживали в СИЗО в Киеве". Также, по его словам, в камере к нему якобы применяли "психотропные препараты".

"Все это вопиющие нарушения прав человека", – заявил адвокат Цемаха.

Как ранее сообщал "Апостроф", прокуратура Нидерландов обращалась к России с требованием арестовать экс-зенитчика боевиков так называемой ДНР Владимира Цемаха, но Москва отказалась задерживать его.