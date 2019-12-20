Контракт с Россией по газу: почему нарушение транзита может быть выгодно Украине

Возможности Кремля использовать поставки газа в качестве инструмента политического воздействия на данный момент серьезно ограничены.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

По его словам, для Украины на данный момент нет политических рисков в возобновлении поставок газа из России.

"Во-первых, на данный момент общий объем импорта газа – это меньше трети общего объема потребления. Когда это было с политической точки зрения действительно очень важно, это было 80 процентов, а сейчас это меньше трети. Во-вторых, мы показали что в любой момент мы переключаемся на европейские поставки и ничего страшного не происходит, поэтому если "Газпром" опять начинает выкручивать руки, вернее Кремль начинает выкручивать руки используя "Газпром", соответственно мы говорим: "Ребята, извините, мы тогда будем делать так, как мы делали все эти годы", – говорит Пономарев.

Он также утверждает, что ситуация с переговорами вокруг подписания нового контракта о транзите газа через территорию Украины имеет мало общего с политикой, и речь здесь идет в основном об экономике.

"С экономической точки зрения и "Нафтогазу", и "Газпрому", и независимым производителям, всем выгодно, чтобы произошло прерывание транзита. Прерывание транзита будет означать скачок цен на газ. Кто откажется заработать несколько миллиардов долларов просто на переоценке газа, который будет находиться в газовых хранилищах? Украине тоже выгодно, потому что "Нафтогаз" - государственная компания", – отметил политик.

Напомним, подробнее о переговорах вокруг газового контракта читайте в материале "Апострофа": Между 3 и 10 годами: как Зеленский договаривается о газе с Россией.