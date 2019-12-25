Украина сама подставилась: Лукашенко сделал скандальное заявление о войне на Донбассе и Крыме

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы сама "подставилась" в 2014 году, дав повод к агрессии России.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интервью Лукашенко радио "Эхо Москвы".

"Украина в какой-то степени подставилась: русских начали душить, язык там и прочее. Вопросы, которых не должно быть в Украине. И этот клубок накручивался. Януковича свергли и т.д. И Янукович куда вернулся? На Донбасс. Он хотел, чтобы Донбасс стал опорой его наступления, Януковича. И Донбасс его отверг, но идеи остались: противостояние с Киевом и т.д.", – заявил Лукашенко.

Президент Беларуси при этом отметил, что он не оправдывает Россию и не упрекает Украину.

"Но как бы там ни было, Украина хоть маленький, но дала повод к этому столкновению", – добавил он.

Относительно Крыма Лукашенко заявил, что де-факто он якобы принадлежит России, но юридически это не оформлено. Также он обвинил украинцев в том, что те не шли на смерть, защищая Крым.

"Я им задаю вопрос: вы меня не душите, вы скажите, как вы обороняли Крым, как вы его защищали, сколько там украинцев погибло за эту святую, украинскую, как они говорят, землю? Тишина. Вот вам, говорю, ответ на ваш вопрос. Я исхожу из реальной ситуации. А давать оценки "чей Крым", "Крым наш" — это вы уже занимайтесь там", – сказал Лукашенко.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Беларуси Александр Лукашенко предложил России размещать свои авиационные силы в любом месте на территории страны, в том числе и у границ Украины.