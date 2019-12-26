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Речь идет о сотнях людей: всплыли новые данные о подготовке обмена пленными

четверг, 26 декабря 2019, 17:17
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В воскресенье, 29 декабря, Киев и незаконные группировки боевиков Донбасса передадут друг другу более 200 удерживаемых лиц в рамках процедуры "большого обмена", о котором договорились на встрече в "нормандском формате" в Париже.

Об этом сообщает со ссылкой на свой источник в Трехсторонней контактной группе в Минске агентство "Интерфакс".

Так, российское издание указывает, что обмен будет проведен в рамках "гибкой формулы", поскольку согласовать технически точные списки сторонам до установленного в Париже срока не удалось. Причиной этому стал отказ удерживаемых лиц от участия в обмене.

"Стороны договорились о гибкой формуле обмена. Это стало компромиссным вариантом, поскольку откладывать процедуру далее из-за технических причин было нельзя. Стороны должны были до Нового года реализовать решение "Нормандского саммита". Договориться о четкой формуле не удавалось из-за позиции части пленных с обеих сторон, которые отказываются участвовать в обмене", - сказал источник.

Источник, отметил, что среди "отказников" со стороны Украины оказались уроженцы Киева, которые были осуждены за превышение должностных полномочий. 27 и 28 декабря будет проведен последний опрос участников обмена, по результатам которого списки будут согласованы окончательно.

"Затем будет сформулирована окончательная формула. Однако, пока верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять чуть более 200 человек", - сказал источник.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинская сторона вычеркнула из списков на обмен удерживаемыми лицами с Россией трех бывших бойцов "Беркута", которые являются обвиняемыми по делам Майдана.

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