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В США назвали основную версию катастрофы украинского самолета в Иране

четверг, 09 января 2020, 18:59
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Украинский самолет компании МАУ мог быть сбит в результате ошибочного авиационного удара иранской ракетой.

Об этом сообщило американское издание Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне.

Также журналистам из США версию подтвердил сотрудник в разведке Ирана.

При этом, по мнению источника в оборонном ведомстве США, украинский самолет мог быть сбит созданным в России зенитно-ракетным комплексом Tор-M1.

Чиновники из Пентагона подчеркивают, что инцидент вероятнее всего произошел случайно, поскольку ПВО Ирана было в активном состоянии после стрельбы по базам США в Ираке.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что пять источников в западных спецслужбах не подтвердили версию, согласно которой украинский самолет МАУ в Иране сбила ракета. А в СНБО рассматривают сразу семь версий катастрофы.

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