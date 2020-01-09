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Был ли обстрел? В Украине озвучили все возможные версии катастрофы самолета в Иране

четверг, 09 января 2020, 17:50
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Сразу пять источников в западных спецслужбах не подтвердили версию, согласно которой украинский самолет "Международных авиалиний Украины" в Иране сбила ракета. Тем временем в СНБО рассматривают 7 версий катастрофы.

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Так, на Западе считают, что причиной катастрофы в Тегеране была техническая неисправность, а не сбивание зенитной ракетой. Есть версия, что один из двигателей самолета перегрелся.

Эти версии озвучивал и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Также в СНБО допускают, что украинский самолет могли сбить ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства.

"Это одна из версий, которые мы рассматриваем. Версий мы имеем семь – четыре в открытом доступе, три версии является пока закрытыми", - сказал он.

Напомним, что существует четыре фактора, которые могли бы послужить причиной авиакатастрофы украинского самолета МАУ, который разбился в Иране.

Также "Апостроф" сообщал, что сестра погибшей в катастрофе украинского рейса PS752 в Иране стюардессы Екатерины Статник опровергла информацию о том, что женщина разговаривала с родными и рассказала об обстреле перед падением самолета.

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