Был ли обстрел самолета МАУ? Семья погибшей в Иране стюардессы сделала важное заявление

Сестра погибшей в катастрофе украинского рейса PS752 в Иране стюардессы Екатерины Статник опровергла информацию о том, что женщина разговаривала с родными и рассказала об обстреле перед падением самолета.

Об этом сообщила "Апострофу" директор Новокаховской школы №8 Оксана Олейник, где училась Статник, - она лично общалась по телефону с семьей погибшей.

Информацию о том, что стюардесса звонила родным и сообщила об обстреле самолета начали распространять интернет-издания Херсонской и Николаевской области в четверг, 9 января.

"Сегодня у нас были представители пяти телерадиокомпаний, три из них из Киева. В телефонном разговоре с сестрой не подтвердилась эта информация (о том, что Екатерина сообщила родным об обстреле самолета перед падением - "Апостроф")", - заявила корреспонденту "Апострофа" Оксана Олейник.

Откуда могут распространяться ложные слухи, директор школы комментировать не стала.

"Апостроф" обратился к одному из местных СМИ, которое распространяло информацию о звонке Екатерины. Журналист, который писал новость, объяснил, что перепечатал ее с другого издания, название которого вспомнить не смог.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты заявили, что у следствия существует четыре версии авиакатастрофы украинского самолета МАУ, который разбился в Иране, среди которых, в частности, названы техническая неисправность и теракт.