Зеленский договорился о новых международных переговорах по Донбассу

В субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский договорился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о проведении переговоров относительно ситуации на Донбассе по телефону в формате Украина-Германия-Франция.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы украинского государства со ссылкой на телефонный разговор двух президентов.

Отмечается, что темы конфликта на Востоке Украины лидеры стран коснулись в ходе разговора о крушении украинского самолета в Иране.

"Лидеры двух стран также обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 в Париже. Владимир Зеленский проинформировал президента Франции об актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе. Главы государств договорились продолжить двусторонний диалог. Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонок в формате Украина - Франция - Германия в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Также Макрон в ходе переговоров принял предложение Зеленского посетить Киев.

Ранее немецкий дипломат Ребекка Хармс в интервью "Апострофу" заявила, что Украине будет необходима стабильная и постоянная поддержка европейских партнеров, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе. В частности, она призвала Германию занять более проукраинскую позицию в вопросе проведения выборов на Донбассе.