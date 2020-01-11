RU  UA  EN

суббота, 11 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

11 января

17:34
5 полезных сладостей, которыми не только можно, но и нужно иногда грешить
17:28
СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк из клиники - что известно
17:10
В Украине умолчали о важной детали в расследовании причин катастрофы самолета в Иране
16:59
Возле Николаева в пожаре погиб мужчина: подробности и фото
16:39
Под Тернополем умерла маленькая девочка: в сети появился рассказ убитой горем матери
16:31
Катастрофа самолета МАУ: в сети указали на нестыковки в заявлении иранского генерала
16:30
У моста Метро в Киеве обнаружили жуткую находку: опубликовано фото
16:27
Украинка Саша Самсонова устроила фотосессию для Кайли и Кендалл Дженнер
16:05
В Украине задержали сепаратиста, награжденного Россией за захват Крыма: фото
15:52
В Киеве задержали необычного ресторанного вора: опубликованы фото
15:31
Ученые нашли в Британии древний некрополь взрослых и детей: опубликованы фото
15:18
В сети появилось видео вероятного запуска ракеты по украинскому самолету в Иране
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский договорился о новых международных переговорах по Донбассу

суббота, 11 января 2020, 16:44
переглянути новину українською

В субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский договорился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о проведении переговоров относительно ситуации на Донбассе по телефону в формате Украина-Германия-Франция.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы украинского государства со ссылкой на телефонный разговор двух президентов.

Отмечается, что темы конфликта на Востоке Украины лидеры стран коснулись в ходе разговора о крушении украинского самолета в Иране.

"Лидеры двух стран также обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 в Париже. Владимир Зеленский проинформировал президента Франции об актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе. Главы государств договорились продолжить двусторонний диалог. Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонок в формате Украина - Франция - Германия в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Также Макрон в ходе переговоров принял предложение Зеленского посетить Киев.

Ранее немецкий дипломат Ребекка Хармс в интервью "Апострофу" заявила, что Украине будет необходима стабильная и постоянная поддержка европейских партнеров, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе. В частности, она призвала Германию занять более проукраинскую позицию в вопросе проведения выборов на Донбассе.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Иранская ракета: последствия для Украины

​Украина в тисках американской политики: как дальше развивать отношения со Штатами

Обстрелы будут продолжаться: почему Зеленский не победил в Париже

Федерализации не будет: что заявил Зеленский по итогам переговоров в Париже

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: