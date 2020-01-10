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Украина сама не справится: в ЕС озвучили тревожный прогноз по завершению войны на Донбассе

пятница, 10 января 2020, 02:05
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Победить Россию на Донбассе в одиночку Украина не сможет.

Такое мнение в интервью "Апострофу" озвучила бывший член Европарламента от немецкой партии "Союз 90/Партия Зеленых" и режиссер-документалист Ребекка Хармс.

"Один на один Украина не может победить Россию. Будущее Донбасса и Крыма очень сильно зависит от желания западных партнеров заступиться за Украину. Лично я уже годами придерживаюсь мнения, что мы должны следовать двумя путями. Первый - это поддерживать Украину, которая страдает от войны и оккупации. Второй - сфокусироваться на имплементации Минска в части отвода российских сил, что связано с поддержкой мощной международной наблюдательной миссии", - сказала Хармс.

Политик добавила, что без вмешательства международного сообщества российские военные и их наемники на востоке Украины даже не прекратят огонь. Чтобы помочь Украине, другие европейские государства и, в частности, Германия не должны поддерживать идеи Владимира Путина о выборах в ОРДЛО и специальном статусе для оккупированного Донбасса.

Больше о том, как будут развиваться события на Донбассе в 2020 году, читайте в материале "Апострофа": Украина в одиночку не победит Россию, надо действовать двумя путями - Ребекка Хармс.

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