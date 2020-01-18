Между Польшей и Россией вспыхнул скандал из-за "освободителя" Сталина

Дипломаты Польши и России продолжают "историческую" перепалку по поводу Второй мировой войны и последующей оккупацией территории Польши Советским Союзом.

Соответствующее заявление появилось на Twitter-странице МИДа Польши.

"Мы отдаем должное крови, которая пролита в борьбе с нацизмом. Однако в 1945 году режим Сталина принес террор, преступления и уничтожение экономики. Красная армия освободила Варшаву из-под немецкой оккупации, но не принесла полякам свободу", - говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.

В ответ на этот твит, на странице российского МИДа появилось достаточно циничное заявление.

На это сообщение польские дипломаты отреагировали с иронией. По их мнению, таким заявлением Россия подтвердила, что "вступление Красной Армии в 45 не было связано с приходом в Польшу свободы".

Напомним, подробнее об информационной войне между Россией и Польшей читайте в материале "Апострофа": В Украине бандеровцы, а в Польше агрессоры: как Путин "дружит" с соседями.