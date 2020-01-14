В Украине бандеровцы, а в Польше агрессоры: как Путин "дружит" с соседями

В отношениях между Польшей и Россией наблюдается очередной виток напряжения. Депутаты польского Сейма готовят законопроект, в котором хотят запретить Кремлю распространять лживую пропаганду. А 10 января польский парламент официально осудил и назвал лживыми заявления российского президента Владимира Путина о том, что якобы Польша спровоцировала начало Второй мировой войны. Однако польский журналист и писатель Веслав Романовский заявил "Апострофу", что на самом деле заявления польских депутатов носят чисто формальный характер, поскольку Польша не оглядывается на заявления Кремля, как и весь прогрессивный западный мир.

Заявления Владимира Путина о том, что Польша причастна к развязыванию Второй мировой, о польском антисемитизме - это месть за то, что его не пригласили в польский Аушвиц на 75-летие освобождения этого концлагеря. Это во-первых.

Вторая политическая цель Путина - испортить отношения Польши и Израиля. 26 января 2018 года Сейм Польши принял противоречивые изменения в закон об Институте национальной памяти, которые вводили наказание за выражение "польские лагеря смерти". Это вызвало негативную реакцию Израиля. И хотя впоследствии парламент отменил эти изменения, Путин ухватился за этот скандал.

23 января в израильском Иерусалиме пройдут мероприятия, связанные с Холокостом. Будут присутствовать президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Франции Эммануэль Макрон и Путин. Было приглашение для Анджея Дуды. Он сказал, что поедет, если ему дадут голос, и он выскажет свое мнение либо до, либо после Путина. Но ему сказали, что это невозможно, и Дуда отказался - он очень не хочет слушать то, что говорит хозяин Кремля. Очень символично, что мероприятие организует российский олигарх Вячеслав Кантор, фамилия которого с польского переводится как "обмен валют". У Кантора есть претензии к польскому правительству из-за отказа в покупке большого химзавода в Польше.

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Польша имеет много исторических аргументов относительно Второй мировой и будет реагировать на слова Путина спокойно. После заявлений Путина Польшу поддержали США, Германия, польские организации евреев. То, что сказал Путин - это ложь. Его заявления очень важны для внутреннего медиапространства России. На Западе в либеральной прессе и научных кругах никто не будет обращать на них внимание. Люди знают, что это ерунда, а россияне поговорят об этом еще несколько месяцев - возможно, до парада в Москве на 9 мая, на котором также не будет Дуды - и перестанут.

Однако Польша не хочет информационной войны и не будет принимать в ней участия. А заявление польского Сейма, в котором осуждаются провокационные и ложные заявления Путина, носит чисто декларативный формальный характер. Этакий "наш ответ Чемберлену".

Но я поставлю такой вопрос - помните ли вы такую ситуацию, когда Путин сказал доброе слово о своих соседях? Эстонцы, литовцы помнят, как это было. Когда в Киеве в 2014 году был Майдан, Путин говорил, что это не украинцы, а бандеровцы скачут. Тоже самое он говорил перед аннексией Крыма - на полуострове все прокремлевские люди говорили, что придут бандеровцы и будут резать. Это, к сожалению, нормальное для Путина поведение. Для него это политическая игра. Но Путин лжец и его заявления нас не интересуют. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий недавно четко заявил, что "мы можем налаживать отношения с Путиным только после того, как он закончит войну на Донбассе и вернет Крым".

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В Польше есть российские международные телеканалы - Sputnik, RussiaToday и российский "Первый национальный" с шарлатаном Киселевым - но их смотрят очень мало людей. Это в основном те, кто имеет дела с государствами восточнее Польши - Украиной и Россией. Поэтому мы их не блокируем. Но для Украины запрет трансляции российских телеканалов является эффективным, так как на Донбассе и в Крыму российского телевидения было очень много. Это агрессивная пропаганда, это военный, а не медийный продукт. Они сделали слишком много плохого на Востоке Украины и в Крыму. Но кроме блокировки надо создать собственный информационный контент, медийное пространство, чтобы хотелось смотреть его, а не российское.

Путин же пообещал написать научную статью о начале Второй мировой. Жду ее выхода. Там могут быть тезисы, что пакт Молотова-Риббентропа не был разделом Польши; что не было сформировано такого государства как Польша; что разделение Польши не открыло путь к началу Второй мировой. Но Путин лжец и идиот. У него нет исторических аргументов, он руководствуется только политически-демагогическими идеями. Но пусть пишет - может, пока он будет занят, у него не будет времени говорить глупости о соседях, в том числе и об Украине. На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году члены российской делегации говорили, что Украина - это квази-государство. На каждой встрече на международном уровне россияне говорят западным странам, что в Украине олигархи, ей нельзя давать деньги.

И не надо оглядываться на то, что думает или говорит Кремль. Меня очень удивляет, почему Украина так ориентируется на Москву. "Вольно ли нам это делать". Он забрал у вас Крым, Донбасс. И вас ждете, даст ли он согласие делать что-то в своем государстве. Это просто какой-то Стокгольмский синдром.