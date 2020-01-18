США обнародовали документы о слежке за экс-послом в Украине

В пятницу, 17 января, Палата представителей Конгресса США обнародовала новые документы от бизнесмена Льва Парнаса, помощника адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, которые подтверждают информацию о слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

Об этом сообщает CNN.

Среди документов — скриншоты текстовых сообщений с изображением кандидата в конгрессмены от республиканцев в Коннектикуте Роберта Гайда. Его сообщения с телефона, очевидно, касаются слежки за Йованович.

Похоже, Гайд поделился скриншотами с Парнасом, и таким образом они оказались на его телефоне, который он передал в Палату представителей.

Снимок с экрана, посланный Гайду с телефона с бельгийским номером, содержит официальную фотографию Йованович. Неизвестный с бельгийским номером пишет: "Мои контакты проверяют. Сообщу вам адрес на следующей неделе".

"У нее были посетители", - отмечает бельгийский номер в следующем сообщении.

Новые документы также показывают связь между Парнасом и помощником конгрессмена-республиканца из Палаты представителей Девина Нуньеса Дереком Харви. Из них следует, что Парнас и Харви устраивают интервью с украинскими официальными лицами и встречи в отеле Trump International в Вашингтоне, в том числе с Джулиани.

Новые материалы свидетельствуют о причастности Нуньеса, главного республиканца в Комитете по разведке Палаты представителей, к деятельности Джулиани и его сообщников касаемо травли Йованович и поиске компромата на политических соперников президента.

Государственный секретарь США Майк Помпео уже заявил, что "никогда не слышал о возможной слежке за послом США в Украине Мари Йованович".

"Мы сделаем все возможное, чтобы выяснить, происходило ли что-то подобное", – сказал Помпео.

Как ранее сообщал "Апостроф", комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал переписку Льва Парнаса с бывшим украинским Генеральным прокурором Юрием Луценко.