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В США обнародовали скандальную переписку о блокировании военной помощи Украине

среда, 22 января 2020, 15:54
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В США были опубликованы документы относительно задержки военной помощи Украине по инициативе администрации президента Дональда Трампа.

Документ от Административно-бюджетного управления при президенте США был обнародован неправительственной организацией American Oversight в рамках Закона о свободе информации.

Так, согласно выложенным бумагам, подготовка замораживания помощи Украине с большой вероятностью велась еще до телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля. За день до этого в Пентагон был направлен некий меморандум с упоминанием помощи Украине.

При этом, ранее считалось, что перечисления были прекращены спустя полтора часа после скандального разговора лидеров государств. Таким образом выложенные документы опровергают возможное превышение полномочий ради личной выгоды президентом Трампом.

В документе фигурирует имя заместителя директора Административно-бюджетного управления Майкла Даффи и еще ряда высокопоставленных чиновников оборонной сферы США. Даффи уже вызвали в Сенат для дачи показаний по делу об импичменте президента.

"Готовы ответить на любые вопросы и с удовольствием их обсудим, если потребуется", - прокомментировал выложенные в сеть документы официальный представитель Управления.

Как сообщал "Апостроф", 21 января в ходе слушаний Сената США были согласованы правила проведения суда над президентом Дональдом Трампом в рамках процедуры его импичмента.

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