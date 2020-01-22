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Как будут объявлять импичмент Трампу: в США приняли важное решение по процедуре

среда, 22 января 2020, 12:11
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Во вторник, 21 января, в ходе слушаний Сената США были согласованы правила проведения суда над президентом Дональдом Трампом в рамках процедуры его импичмента.

Об этом сообщает американское издание CNN.

Следует отметить, что свод правил был предложен лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом. "За" его утверждение выступили 53 сенатора, "против" – 43.

Процедура, согласно принятому решению, будет состоять из следующих пунктов:

- выступление демократов из Палаты представителей, им дадут 24 часа на предоставление доводов в пользу импичмента президента;

- выступление представителей (юристов) главы Белого дома и его самого. У Трампа также будет 24 часа на защиту;

- дополнительный опрос представителей защиты и обвинения в Сенате, займет всего 16 часов;

- дискуссия между защитой и обвинением с участием сенаторов, 4 часа.

Ранее демократы заявили, что планируют пригласить на процесс ряд новых свидетелей, решение об этом будет согласовано в Сенате.

Следует отметить, что план Макконнелла в Демократической партии поддержан не был, демократы его назвали "национальным позором", "проектом разбирательства в перемотке" и отказались за него голосовать.

Подробнее об этом, а также о роли Украины в деле об импичменте Трампа читайте в материале "Апострофа": "Импичмент в США: финал для Трампа и западня для Зеленского".

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