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Россия пошла на неожиданный шаг по делу украинских моряков

понедельник, 27 января 2020, 12:32
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В России приняли решение приостановить предварительное следствие по делу украинских моряков, которые были захвачены со стрельбой в Керченском проливе в ноябре 2018 года якобы за нарушение границы РФ, и долгое время провели в российском плену.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

Он уточнил, что о решении приостановить следствие объявил следователь ФСБ России.

"Следователь Следственного управления ФСБ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков", - заявил адвокат.

Также Полозов отметил, что о причинах такого решения в ФСБ пока не сообщали.

Основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в международном суде в Гааге дали ход делу относительно захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Так, Украина получила первый процедурный приказ Арбитражного трибунала по делу "Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей".

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