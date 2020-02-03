Предъявлены обвинения: стало известно о важном повороте в расследовании катастрофы МН17

В Нидерландах национальная прокуратура приняла решение предъявить обвинения фигурантам дела о катастрофе пассажирского самолета Boeing рейса MH-17 над территорией оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщили российские информационные издания, ссылаясь на адвоката одного из обвиняемых.

Так, адвокат рассказала, что четверых фигурантов дела вызвали для проведения следственных действий.

При этом известно, что одного из них – Олега Пулатова – будут защищать сразу три адвоката. Двое из его защитников – местные, практикующие юристы из Нидерландов, и еще один – россиянин.

"Надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным", -добавила адвокат.

Также по делу проходит известный боевик Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский (Хмурый) и Леонид Харченко (Крот). Следователи считают, что указанные лица как минимум участвовали в процессе доставки из России на оккупированную часть Донбасса установки БУК, из которой был сбит самолет.

Как сообщал "Апостроф", ранее фигурант дела о сбитом в Донбассе в 2014 году малазийский Boeing MH-17 Владимир Цемах подал жалобу против Украины и Нидерландов в Европейский суд по правам человека.