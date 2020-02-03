RU  UA  EN

понедельник, 3 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 февраля

15:24
Сын Джона Леннона перенес срочную операцию - родимое пятно оказалось не таким уж безобидным
14:37
Звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа с лысиной и накладными мышцами засветился в веселой рекламе
13:59
В Иране жестко отреагировали на скандал со "сливом" секретных данных по крушению самолета МАУ
13:52
В России пошли на жесткие меры из-за смертельного коронавируса из Китая
13:34
Говорят, полиция Парижа выгнала певицу Анастасию Приходько из Лувра - что произошло на самом деле
12:50
Королевская Кейт Миддлтон, откровенная Лили-Роуз Депп и другие яркие образы премии BAFTA-2020: фото
12:04
Дочь Джонни Деппа вышла на публику в прозрачном наряде, и в сети буря - ведь под ним тоже ничего
11:00
Памела Андерсон ушла от мужа через 12 дней после свадьбы
10:25
44-летняя Милла Йовович в третий раз стала мамой и показала новое семейное фото
09:28
theLime слушает песни участников Нацотбора на Евровидение-2020 - кто и с чем собрался на конкурс
08:10
Как прошел 3 выпуск Голосу країни-10 и кто сумел развернуть все четыре судейских кресла (видео)
08:02
Как приготовить дома вкусную сырную запеканку: простой рецепт на каждый день
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Предъявлены обвинения: стало известно о важном повороте в расследовании катастрофы МН17

понедельник, 03 февраля 2020, 15:44
переглянути новину українською

В Нидерландах национальная прокуратура приняла решение предъявить обвинения фигурантам дела о катастрофе пассажирского самолета Boeing рейса MH-17 над территорией оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщили российские информационные издания, ссылаясь на адвоката одного из обвиняемых.

Так, адвокат рассказала, что четверых фигурантов дела вызвали для проведения следственных действий.

При этом известно, что одного из них – Олега Пулатова – будут защищать сразу три адвоката. Двое из его защитников – местные, практикующие юристы из Нидерландов, и еще один – россиянин.

"Надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным", -добавила адвокат.

Также по делу проходит известный боевик Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский (Хмурый) и Леонид Харченко (Крот). Следователи считают, что указанные лица как минимум участвовали в процессе доставки из России на оккупированную часть Донбасса установки БУК, из которой был сбит самолет.

Как сообщал "Апостроф", ранее фигурант дела о сбитом в Донбассе в 2014 году малазийский Boeing MH-17 Владимир Цемах подал жалобу против Украины и Нидерландов в Европейский суд по правам человека.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Последний день Помпео: о чем договорился Зеленский с посланником Трампа

Фабрика "фейлов": почему команда Зеленского опозорилась в Давосе

Российский вопрос: как Киев ведет переговоры исподтишка

Чистый альпийский воздух: зачем Зеленский и "слуги народа" едут в Давос

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: