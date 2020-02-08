Зеленский пригласил Папу Римского на Донбасс: новые фото встречи в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего официального визита в Италию в Ватикане встретился с Его Святейшеством Папой Франциском.

Об этом сообщает Офис президента.

Папа Римский пригласил на аудиенцию Владимира Зеленского и его жену Елену. Они обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды, ситуацию на Донбассе и итоги встречи в Нормандском формате.

"Главное, о чем мы говорили, - это мир. Обратился к Папе Франциску с просьбой помочь с освобождением украинцев, находящихся на Донбассе, в Крыму и России. Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине - не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток ", - сказал президент Украины.

Зеленский также добавил, что благодарен Его Святейшеству за инициативу "Папа для Украины", которая помогла 900 тысячам украинцев, пострадавших на Донбассе и похвастался тем, что понтифик назвал его "президентом мира".

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Как информировал "Апостроф" ранее, судьбу заключенного нацгвардейца Виталия Маркива президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте во время своего визита в Рим.