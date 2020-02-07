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Должны забрать парня: Зеленский сделал эмоциональное заявление про судьбу нацгвардейца Маркива

пятница, 07 февраля 2020, 21:41
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заключенный в Италии на 24 года якобы за убийство нацгвардеец Виталий Маркив должен вернуться в Украину.

Об этом сообщает Офис президента.

Судьбу заключенного нацгвардейца Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте во время своего визита в Рим.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И мы должны забрать парня", - сказал украинский президент.

Напомним, что 12 июля 2019 года суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы, хотя, даже прокурор требовал 17 лет. Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. По их версии, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о пребывании журналистов украинской армии. Адвокаты утверждают, что тогда итальянские журналисты сами нарушили правила пребывания в зоне боевых действий и попали под перекрестный огонь.

Как писал "Апостроф" ранее, в ноябре 2019 года представители дипломатии Украины и Италии провели встречу, во время которой обсудили вопросы осужденного нацгвардейца Виталия Маркива.


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