Война не в Украине, а в Европе: полное видео выступления Зеленского в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что считает некорректным термин "война в Украине"

"Я хочу обратить внимание: не совсем корректно говорить война в Украине. Это - война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, как и Вторая мировая, представьте себе!" - отметил президент Украины.

Также Владимир Зеленский добавил, что взволнован тем, как в Европе реагируют на российско-украинскую войну. Он призвал не ослаблять внимание к военному конфликту и отметил, что о полном его завершении речь будет идти тогда, когда Украина вернет себе Крым и Донбасс, а также всех военнопленных и незаконно осужденных оккупантами своих граждан.

Как информировал "Апостроф" ранее, Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Германию встретится с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.