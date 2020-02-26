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Путин сделал новый выпад против Украины, припомнив времена СССР

среда, 26 февраля 2020, 21:56
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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ заплатила за Украину 16 миллиардов долларов общего долга СССР.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, "весь мир был очень счастлив", когда Россия согласилась быть правопреемницей СССР и выплатить все долги бывших советских республик.

"Мы, по-моему, только за Украину 16 миллиардов [долларов] выплатили", — сказал он.

Путин также пожаловался на то, что в обмен на выплату долга Россия должна была получить зарубежные активы СССР, однако некоторые из них так и не были переданы Москве.

Напомним, Россия взяла на себя долговые обязательства по внешнему долгу бывших советских республик в 1993 году. В обмен другие республики отказались от прав на доли в зарубежных активах СССР. Точный размер долга неизвестен, однако в 2007 году замминистра финансов Сергей Сторчак назвал цифру в 96,6 миллиарда долларов по состоянию на конец 1991 года. Стоимость активов, которые взамен должна была получить Россия, оценивалась примерно в 150 миллиардов долларов.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент России Владимир Путин заявил, что россияне и украинцы якобы составляют один народ, но их "искусственно" разъединяют.

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