"Троянские кони" Кремля: как Россия продвигает свою пропаганду в Европе

Россия создала в Европе целый ряд организаций, ориентированных на продвижение ее повестки, в частности, дискредитации результатов расследования по сбитому на Донбассе Boeing MH17.

Об этом сообщается в материале сайта "Democratic Europe".

Авторы материала считают, что таким образом Россия пытается избежать ответственности за уничтожение малайзийского авиалайнера.

"Например, 25.12.2019 года начала свою работу, якобы "независимая журналистская платформа" Bonanza Media, в которой начали свою работу два (!) человека – корреспондентка из Москвы (ранее работала на главном канале российской пропаганды Russia Today) Яна Ерлашова и голландский журналист Макс Ван дер Верф", – говорится в материале.

Это "нидерландское СМИ", которое до этого времени ничего не публиковало, внезапно выдало новость о том, что в июле 2014 года на Донбассе в районе падения Boeing MH17 якобы "не было ни одного ЗРК "Бук". Эту новость со ссылкой на "независимое СМИ" сразу распространили различные российские масс-медиа.

Однако, как отмечается, есть и успешный опыт противостояния российским "троянским коням". Так, в марте 2019 года министерство юстиции Бельгии зарегистрировало негосударственную общественную организацию "Международная ассоциация "Таврида", соучредителями которой стали московский "Международный совет российских соотечественников" и брюссельское "Европейско-Российское сообщество". Данная общественная организация, декларирует "отстаивание интересов населения Крыма" в международных инстанциях.

"Тем не менее, бельгийский минюст в очень короткое время аннулировал регистрацию указанной организации, так как представители министерства пришли к выводу, что ее деятельность угрожает государственным интересам Бельгии. Одним из аргументов было то, что указанная организации была создана по согласованию с Администрацией президента РФ и при финансировании из госбюджета РФ", – сообщают авторы материала.

Напомним, подробнее о том, почему Россия не оставляет попыток пересмотреть результаты расследования по Boeing, читайте в материале "Апострофа": Резкий поворот: почему Украину могут обвинить в уничтожении МН17.