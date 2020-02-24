В деле о крушении MH17 над Донбассом намечается важный поворот: появился новый свидетель

Международная Совместная следственная группа (JIT) заявила о наличии еще одного свидетеля запуска ракеты по малайзийскому Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году, после чего он потерпел крушение.

Об этом сообщил нидерландский следователь, председатель JIT Фред Вестербеке во время американского общественно-политического телешоу "60 минут" на канале CBS.

"Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Но не сказал, сколько их", – подчеркнул Вестербеке, отвечая на вопрос о том, действительно ли у следствия есть "свидетели запуска ракеты".

По его словам, нет сомнений в том, что ракетная система "Бук", с помощью которой был произведен выстрел, принадлежала именно 53-й бригаде вооруженных сил Российской Федерации.

Нидерландский следователь также заявил, что Россия вообще не помогала в расследовании на протяжении последних пяти лет. При этом отметил, что россияне должны были предоставить им всю информацию и доказательства, которые нужны в этом сложном расследовании.

"Они должны были сказать нам на второй день после того, как это произошло... Сказать: "Мы сделали ошибку" или "То, чего не должно было случиться". Выйти вперед. Это то, что они должны были, но никогда не делали", – подытожил Вестербеке.

Как сообщалось, ранее в Украине дали важный ответ на громкое решение Нидерландов о начале нового расследования по катастрофе МН17 в небе над Донбасом.

Подробнее о том, почему Россия не оставляет попыток пересмотреть результаты расследования по Boeing, читайте в материале "Апострофа": Резкий поворот: почему Украину могут обвинить в уничтожении МН17.