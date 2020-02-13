RU  UA  EN

четверг, 13 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

13:43
Россия не отступает: украинские эксперты в США рассказали, как нужно "наказать" Путина
13:41
Джим Керри угодил в скандал из-за неосторожной шутки: за что обиделись на актера Lime
13:27
На борту могут быть зараженные коронавирусом: в Украину готовится зайти грузовое судно из Китая
13:23
На Донбассе поймали пьяного наемника из России: появились детали и фото "героя"
13:06
Лучшее воспоминание: жена Джастина Бибера показала новые фото со свадьбы с певцом Lime
13:05
Водитель погиб на месте: под Киевом произошло жуткое ДТП, фото
12:51
Оперировали три часа: появились данные о состоянии пострадавшего в стрельбе с "копами" в Харькове
12:45
Так, что нам надо? В Одессе "копы" нагло ограбили фирму и "прославились" на всю страну, видео
12:41
Майли Сайрус вышла на подиум с супермоделями Джиджи и Беллой Хадид: фото Lime
12:33
В Украину возвращаются солнце и тепло: синоптик порадовала прогнозом
12:19
Кровавая стрельба с участием "копа" в Харькове: всплыли новые детали и видео
12:09
Нужно разрушить! Поклонская внезапно обратилась к Зеленскому из-за Крыма
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Россия не отступает: украинские эксперты в США рассказали, как нужно "наказать" Путина

четверг, 13 февраля 2020, 13:43
переглянути новину українською

Во вторник, 11 февраля, в Вашингтоне (США) состоялся дипломатический брифинг "Санкции против России: успехи, неудачи и перспективы на будущее", где выступили украинские эксперты.

Об этом сообщает пресс-служба МЦПИ.

Во время мероприятия главный советник МЦПИ Василий Филипчук и эксперт МЦПИ в области международного права и прав человека Анастасия Глушко представили анализ современного состояния санкционного режима против РФ и пути его совершенствования.

В мероприятии приняли участие американские дипломаты, аналитики и эксперты, а модерировал его Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс.

"Угрозы в международной политике чаще есть не менее эффективными, чем собственно применения средств принуждения. РФ пошла на нарушение норм международного порядка и заплатила за это ухудшением репутации и ослаблением международных позиций, но сейчас она их отвоевывает назад", - подчеркнул Филипчук.

По его словам, сочетание санкций различных типов позволит осуществлять более системное влияние на российскую политику; в то время как процедура периодического их продолжение будет сигнализировать о зависимости санкционного давления от конкретных изменений в поведении РФ.

Галушка подчеркнула, что несмотря на то, что списки лиц, к которым применяются персональные санкции, расширяются, пока существует по крайней мере 14 физических и 1 юридическое лицо, которые избежали санкций.

"Правительствам США и ЕС следует пересмотреть эти пробелы в санкционном списке и внести упомянутых лиц под действие персональных санкций, их перечень содержится в нашем исследовании", - подчеркнула она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что послы Европейского союза согласовали расширение санкций против России, введенные за аннексию Крыма.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Дебальцевский "карман" закрывается: как украинские танкисты встретились с бурятскими "тракто­ристами"

Запуск воды в Крым грозит непред­сказуемыми последствиями

Тотальная перезагрузка на Донбассе: чем это закончится

История или миф: почему Путин цепляется за победу в Великой Отечественной войне

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: