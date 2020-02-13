Россия не отступает: украинские эксперты в США рассказали, как нужно "наказать" Путина

Во вторник, 11 февраля, в Вашингтоне (США) состоялся дипломатический брифинг "Санкции против России: успехи, неудачи и перспективы на будущее", где выступили украинские эксперты.

Об этом сообщает пресс-служба МЦПИ.

Во время мероприятия главный советник МЦПИ Василий Филипчук и эксперт МЦПИ в области международного права и прав человека Анастасия Глушко представили анализ современного состояния санкционного режима против РФ и пути его совершенствования.

В мероприятии приняли участие американские дипломаты, аналитики и эксперты, а модерировал его Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс.

"Угрозы в международной политике чаще есть не менее эффективными, чем собственно применения средств принуждения. РФ пошла на нарушение норм международного порядка и заплатила за это ухудшением репутации и ослаблением международных позиций, но сейчас она их отвоевывает назад", - подчеркнул Филипчук.

По его словам, сочетание санкций различных типов позволит осуществлять более системное влияние на российскую политику; в то время как процедура периодического их продолжение будет сигнализировать о зависимости санкционного давления от конкретных изменений в поведении РФ.

Галушка подчеркнула, что несмотря на то, что списки лиц, к которым применяются персональные санкции, расширяются, пока существует по крайней мере 14 физических и 1 юридическое лицо, которые избежали санкций.

"Правительствам США и ЕС следует пересмотреть эти пробелы в санкционном списке и внести упомянутых лиц под действие персональных санкций, их перечень содержится в нашем исследовании", - подчеркнула она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что послы Европейского союза согласовали расширение санкций против России, введенные за аннексию Крыма.