Добрались до оборонного сектора: США расширили список санкций против России

В США приняли решение ввести санкции против трех организаций, которые занимаются оборонной промышленностью в России.

Об этом говорится в документе, опубликованном Государственном департаментом США в федеральном реестре.

Так, под экономический удар попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО Кумертауское авиационное производственное предприятие". Причиной называется деятельность этих компаний, которая идет вразрез с федеральным законом США о нераспространении оружия массового уничтожения. Также санкции распространены на ряд китайских компаний.

"Компании нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии", - отмечается в документе.

Меры запрещают департаментам, министерствам и агентствам из США вести переговоры о закупке любых товаров и услуг этих организаций. Американские ведомства не могут оказывать помощь этим организациям.

Отмечается, что ограничительные меры начали действовать с 3 февраля и действовать будут 2 года или до особого распоряжения Государственного секретаря США.

Как сообщал "Апостроф", ранее послы Европейского союза согласовали расширение санкций против России, введенных за аннексию Крыма.

В начале февраля стало известно, что Палата представителей и сенат США готовят новые санкции против проекта российского "Газпрома" "Северный поток-2", их планируют ввести в феврале-марте.