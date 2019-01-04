В Харькове на взятке поймали "слепого" чиновника: опубликованы фото

На взятке размером 60 тысяч гривен задержан начальник управления труда и социальной защиты населения администрации одного из районов Харьковского городского совета.

Об этом сообщили в прокуратуре.

54-летний чиновник обещал бизнесмену "закрыть глаза" на то, что у него работает неоформленный сотрудник. В прокуратуре при этом отметили, что законодательством за допуск к работе работника без трудового договора предусмотрен штраф в сумме более 100 тысяч гривен.

"Половину суммы предприниматель передал начальнику управления в конце декабря прошлого года. Чиновника задержали 3 января в его собственном кабинете при получении второго транша - 30 тысяч гривен", - сообщили в прокуратуре.

Чиновнику грозит 10 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", при получении взятки в размере 28 тысяч гривен задержан заместитель городского головы Геническа Херсонской области.