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У Путина заявили о задержании украинского шпиона в Крыму: видео и реакция СБУ

среда, 16 января 2019, 15:59

В России заявили, что задержали работающего в Крыму "агента СБУ" Леонида Каплуна.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Такую информацию обнародовала Российская Федеральная служба безопасности. Однако там не уточнили, где именно задержали "агента СБУ", но отметили, что после задержания его "выдворили за пределы России".

"Украинец занимался пассажирскими перевозками по маршруту Киев- Симферополь-Севастополь. При прохождении пограничного контроля в пункте пропуска "Каланчак" (админграница между Херсонской областью и Крымом - ред.) его завербовал сотрудник СБУ. Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию и дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Крыма, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в пункте пропуска "Армянск", - говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что "преступное деяние он совершить не успел", поэтому уголовное дело возбуждено не было.

"После задержания сотрудниками УФСБ России по Воронежской области Леонид Каплун выдворен за пределы Российской Федерации с закрытием возможности въезда в Россию сроком на 20 лет", - добавили в ФСБ.

В Службе безопасности Украины инцидент пока не прокомментировали.

Как сообщал "Апостроф", сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации задержали трех граждан России и одного украинца якобы за попытку передать иностранцам секретные военные карты.

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