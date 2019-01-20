У Путина насмешили сеть угрозами США из-за корабля в Черном море

Сеть насмешили угрозы россиян США из-за корабля в Черном море.

Об этом пишут пользователи сети.

"Американские военные корабли зачастили в Черное море. Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют. Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Черное море целый военный флот, успокаивают. Держаться бы им подальше от наших берегов", - написал в сети российский общественный деятель Алексей Пушков.

Сеть накрыла волна смеха. Пользователи прокомментировали запись под постом.

Как сообщал "Апостроф", это не единственный подобный случай захода кораблей в Черное море. Так, ранее десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы США уже осуществлял переход через Дарданеллы в Черное море.