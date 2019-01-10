​"Повар Путина" засветился в деле об убийстве журналистов в ЦАР

Российский расследовательский центр "Досье" передал журналистам информацию о причастности олигарха Евгения Пригожина, известного как "повар Путина", которого также связывают с ЧВК "Вагнера", к убийству журналистов в ЦАР.

Об этом написал российский оппозиционер Михаил Ходорковский в Twitter.

"Сегодня центр Досье передал журналистам, принимавшим участие в расследовании, наши материалы по убийству журналистов в ЦАР. Теперь они будут проверять наши выводы. Главное: версия "просто грабеж" доказательно опровергнута. Версия "Пригожин" вышла на первый план", - написал политик.

Как сообщал "Апостроф", в Судане во время подавления антиправительственных протестов заметили наемников из неофициальных российских частных военных компаний. Ранее сообщалось, что в Судане действуют бойцы ЧВК "Вагнера", связанной с олигархом Евгением Пригожиным, близким к главе Кремля Владимиру Путину.