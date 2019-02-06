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Скандал вокруг Супрун: стало известно о смертельной опасности для украинцев
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Скандал вокруг Супрун: стало известно о смертельной опасности для украинцев

среда, 06 февраля 2019, 13:29

Решение Киевского административного суда об отстранении от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, приведет к тому, что пациенты, страдающие смертельными заболеваниями, не смогут получить необходимые лекарства.

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Украины.

"Препараты на сумму более 633 млн грн, закупленные на средства госбюджета, не могут быть отправлены в медучреждения. Ведь распределение препаратов происходит за подписью и.о. министра. Так же сейчас существует высокий риск срыва закупочного процесса за счет 2019 года", - говорится в сообщении.

Среди лекарств, которые попали под блокировку доставки: вакцины против кори, паротита и краснухи (почти 390 тысяч доз) и полиомиелита (954 тысяч доз). Также пока на складах находятся лекарства для онкобольных детей и взрослых, людей с диабетом, болезнями сердца, гепатитом, препараты для тех, кто нуждается в диализе или антиретровирусной терапии.

"Кроме того, в ближайшее время ожидаются поставки дорогостоящих лекарств против ВИЧ/СПИДа, онкологии, гепатита и других заболеваний. Без и.о. министра работа по снабжению и развозке лекарств заблокирована", - добавляют в МОЗ.

Подробнее о скандале, читайте в материале "Апострофа": Пиар или борьба с коррупцией: кому выгодна отставка Супрун.

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