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Супрун рассказала, как суд блокировал работу МОЗ: что готовит Кабмин

четверг, 07 февраля 2019, 16:05

Стало известно, как повлияло решение Киевского административного суда об отстранении от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун на работу МОЗ.

Об этом сообщает сама Супрун на своей странице в Facebook.

"Суд запретил мне, как первому заместителю министра здравоохранения Украины, "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра" включая с полномочием заместителей подписывать документы вместо меня", - написала она.

Также Супрун опубликовала перечень полномочий, которые не могут быть выполнены:

  • согласовывать и представлять на рассмотрение Кабинета Министров Украины разработанные центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Министром, проекты законов, актов Президента Украины и Кабинета Министров Украины;
  • выдавать обязательные для выполнения центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Министром, приказы и поручения по вопросам, относящимся к сфере деятельности таких органов;
  • представлять МОЗ в публично-правовых отношениях с другими органами, предприятиями, учреждениями и организациями в Украине и за ее пределами;
  • принимать решения о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является Минздрав;
  • давать обязательные для исполнения государственными служащими и работниками аппарата МОЗ поручения;
  • подписывать приказы Минздрава и другие нормативно-правовые акты разработаны МОЗ Украины, в том числе согласовывать акты других центральных органов исполнительной власти.

Также Супрун отметила, что это, в частности, подписания жизненно важных приказов о растаможивании и распределение лекарств или направление людей на лечение за рубежом.

"Поэтому сейчас внимание и работа правительства и нашей команды сконцентрирована на том, чтобы как можно скорее исправить ситуацию и не ставить под угрозу жизни пациентов!", - подчеркнула Ульяна Супрун.

Она отметила, что на следующей неделе состоятся два важных заседания суда:

На 11 февраля, 14:00 назначено рассмотрение ходатайства, которое подало Министерство юстиции Украины от имени Правительства об отмене временного запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра. Рассмотрение будет в Окружном административном суде Киева.

15 февраля в 14:50 в том же суде будет рассматриваться иск народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у Ульяны Супрун полномочий к исполнению обязанностей министра здравоохранения Украины.

Как сообщал "Апостроф", решение Киевского административного суда об отстранении от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, приведет к тому, что пациенты, страдающие смертельными заболеваниями, не смогут получить необходимые лекарства.

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