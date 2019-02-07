Супрун рассказала, как суд блокировал работу МОЗ: что готовит Кабмин

Стало известно, как повлияло решение Киевского административного суда об отстранении от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун на работу МОЗ.

Об этом сообщает сама Супрун на своей странице в Facebook.

"Суд запретил мне, как первому заместителю министра здравоохранения Украины, "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра" включая с полномочием заместителей подписывать документы вместо меня", - написала она.

Также Супрун опубликовала перечень полномочий, которые не могут быть выполнены:

согласовывать и представлять на рассмотрение Кабинета Министров Украины разработанные центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Министром, проекты законов, актов Президента Украины и Кабинета Министров Украины;

выдавать обязательные для выполнения центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Министром, приказы и поручения по вопросам, относящимся к сфере деятельности таких органов;

выдавать обязательные для выполнения центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Министром, приказы и поручения по вопросам, относящимся к сфере деятельности таких органов; представлять МОЗ в публично-правовых отношениях с другими органами, предприятиями, учреждениями и организациями в Украине и за ее пределами;

принимать решения о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является Минздрав;

давать обязательные для исполнения государственными служащими и работниками аппарата МОЗ поручения;

подписывать приказы Минздрава и другие нормативно-правовые акты разработаны МОЗ Украины, в том числе согласовывать акты других центральных органов исполнительной власти.

Также Супрун отметила, что это, в частности, подписания жизненно важных приказов о растаможивании и распределение лекарств или направление людей на лечение за рубежом.

"Поэтому сейчас внимание и работа правительства и нашей команды сконцентрирована на том, чтобы как можно скорее исправить ситуацию и не ставить под угрозу жизни пациентов!", - подчеркнула Ульяна Супрун.

Она отметила, что на следующей неделе состоятся два важных заседания суда:

На 11 февраля, 14:00 назначено рассмотрение ходатайства, которое подало Министерство юстиции Украины от имени Правительства об отмене временного запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра. Рассмотрение будет в Окружном административном суде Киева.

15 февраля в 14:50 в том же суде будет рассматриваться иск народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у Ульяны Супрун полномочий к исполнению обязанностей министра здравоохранения Украины.

Как сообщал "Апостроф", решение Киевского административного суда об отстранении от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, приведет к тому, что пациенты, страдающие смертельными заболеваниями, не смогут получить необходимые лекарства.