РУС. | УКР.

пятница, 15 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

15 февраля

00:24
Лига Европы: "Шахтер" героически избежал поражения в битве с немецким клубом - видеообзор
00:21
Даже не взглянул: в сети подметили тревожный момент в отношениях Путина и Лукашенко
00:10
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужского спринта в Солт-Лейк-Сити

14 февраля

23:59
Шахтер - Айнтрахт: видео голов
23:50
​Гривня может рухнуть: Украину предупредили об опасных последствиях
23:32
В сети показали пополнение "бригады 200" на Донбассе: боевики срочно ищут деньги
23:16
Умом Россию не понять: вор совершил отчаянные действия ради бутылки коньяка
22:57
Путин и Лукашенко на лыжах: в сети раскрыли интересные детали
22:50
Жаль, что не шею: в сети сожалеют о новой травме Путина, видео
22:35
В центре Львова обрушился жилой дом: фото опасного ЧП
22:35
Английский топ-клуб опозорился в Беларуси: видеобзор
22:17
В Киеве открылся необычный фестиваль: яркие эксклюзивные фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Даже не взглянул: в сети подметили тревожный момент в отношениях Путина и Лукашенко

пятница, 15 февраля 2019, 00:21

В среду, 13 февраля, президент России Владимир Путин в горах встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для переговоров.

Об этом сообщают росСМИ.

Главы государств общались, катаясь на лыжах. Отмечают, что эти переговоры были длительные и безрезультатные, однако итог их неизвестен.

"Странное произошло через несколько минут. Они скатились с горы еще раз, поднялись, и между ними в кресле подъемника возник уже Николай (сын Лукашенко - ред.), и вот Владимир Путин пошел на третий спуск с этой трассы, а Александр Лукашенко вдруг свернул резко налево, в сторону отеля. Это было неожиданно. Он даже не взглянул на Владимира Путина, а тот - на него. Люди, не чужие друг другу, если расстаются после такого катания пусть даже на полчаса, потому что потом еще, оба знают, обедать им вместе, хотя бы кивком головы должны попрощаться друг с другом на эти полчаса. Но даже не взглянули. Это все, мне казалось, о многом говорило, а скорее - ни о чем. То есть о том, что между ними нет ничего", - подчеркнул корреспондент.

Как сообщал "Апостроф", президент РФ Владимир Путин для увеличения своего влияния пытается создать более тесные связи с соседней Беларусью.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы

Пиар или борьба с коррупцией: кому выгодна отставка Супрун

​Госрезерв - это большая кладовка государства - и.о. главы госагентства Котов

Войны олигархов: как в них используют нардепов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: