Даже не взглянул: в сети подметили тревожный момент в отношениях Путина и Лукашенко

В среду, 13 февраля, президент России Владимир Путин в горах встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для переговоров.

Об этом сообщают росСМИ.

Главы государств общались, катаясь на лыжах. Отмечают, что эти переговоры были длительные и безрезультатные, однако итог их неизвестен.

"Странное произошло через несколько минут. Они скатились с горы еще раз, поднялись, и между ними в кресле подъемника возник уже Николай (сын Лукашенко - ред.), и вот Владимир Путин пошел на третий спуск с этой трассы, а Александр Лукашенко вдруг свернул резко налево, в сторону отеля. Это было неожиданно. Он даже не взглянул на Владимира Путина, а тот - на него. Люди, не чужие друг другу, если расстаются после такого катания пусть даже на полчаса, потому что потом еще, оба знают, обедать им вместе, хотя бы кивком головы должны попрощаться друг с другом на эти полчаса. Но даже не взглянули. Это все, мне казалось, о многом говорило, а скорее - ни о чем. То есть о том, что между ними нет ничего", - подчеркнул корреспондент.

Как сообщал "Апостроф", президент РФ Владимир Путин для увеличения своего влияния пытается создать более тесные связи с соседней Беларусью.