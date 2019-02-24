Порошенко сфотографировали в церкви возле фрески с Путиным: фото

В сети опубликовали фото президента Украины Петра Порошенко в церкви, где находится фреска с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает львовский журналист Владимир Семкив на своей странице в Facebook.

"Сегодня (23 февраля - ред.), посещая Червоноград, Петр Порошенко побывал именно в той церкви, в которой Путина изображено в огне адском. Пуйло, правда, не попало в кадр президентского фотографа, поэтому я помог коллажем. А жаль: черт косился прямо бы на Порошенко, а такой снимок в избирательной кампании бы ой как пригодилась. Короче, Петр Алексеевич, возвращайтесь перефотографироваться!", - написал он и разместил фото.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Петр Порошенко жестко ответил российскому журналисту, собкору программы "Вести" Валентину Богданову в кулуарах Генассамблеи ООН.