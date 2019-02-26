​Скандал с техникой для ВСУ: стало известно о тайном соглашении на десятки миллионов гривен

Входящее в структуру концерна "Укроборонпром" госпредприятие "Укроборонсервис" заплатило автосборочному заводу №2 компании "Богдан Моторс" 34,4 млн грн за "изделия" в рамках договора с Минобороны.

Об этом сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский

Согласно данным портала использования публичных финансов. соглашение между ГП "Укроборонсервис" и заводом "Богдан Моторс" заключено 24 января. Средства были переведены в начале февраля. Они является 70-процентной предоплатой по контракту. То есть в целом "Богдан" должен получить от оборонного предприятия по данному контракту 49,2 млн грн.

Что именно покупает "Укроборонсервис" не указано.

Контракт между Минобороны и "Укроборонсервисом" заключен в конце 2018 года.

На портале публичных закупок Prozorro такие соглашения отсутствуют.

По словам Каневского, отсутствие бюджетного договора на Prozorro свидетельствует о выполнении ремонтных работ в рамках секретного государственного заказа.

Автосборочный завод №2 компании "Богдан Моторс" яляется производителем санитарных автомобилей "Богдан 2251", которые также по тайному государственному оборонному заказу поставляют Минобороны.

Владельцем корпорации "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс. Бизнесмен известен как бизнес-партнер президента Петра Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты проекта Bihus.info заявили что к ним в руки попал архив переписки о покупке контрабандных запчастей для оборонной промышленности Украины и "отмыве" сотен миллионов гривен на них.

В свою очередь "Укроборонпром" и Олег Гладковский заявили о готовности судиться против журналистов программы "Наші гроші" из-за обвинений в коррупции.