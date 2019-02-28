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​НАБУ сделало заявление по скандалу с отменой ответственности за незаконное обогащение

четверг, 28 февраля 2019, 11:06

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) считают декриминализацию незаконного обогащения в Украине шагом назад в антикоррупционной реформе страны.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале ведомства.

"Убеждены, что такой ход событий не соответствует общественным интересам и требованиям очистки власти от коррупции. Принятое решение Конституционного Суда - это шаг назад в антикоррупционной борьбе Украины и шаг навстречу реванша старой системы", - говорится в сообщении.

В НАБУ считают, что такой шаг, являющийся следствием решения Конституционного суда, открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и предоставляет индульгенцию на совершение ими уголовных коррупционных правонарушений.

"Теперь миллионные состояния, полученные из источников, законность которых не доказана, в Украине не считаются уголовным преступлением", - говорится в заявлении.

"Такой шаг, по мнению Национального бюро, является политически мотивированным и противоречит обязательствам Украины по ратифицированной Конвенции ООН против коррупции, договоренностям с Международным валютным фондом и Европейским Союзом", - сказано в заявлении.

В НАБУ отметили, что в настоящее время детективы ведомства расследуют факты незаконного обогащения на общую сумму более 500 млн грн в рамках 65 уголовных производств.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", президент Украины Петр Порошенко намерен подать в Верховную Раду новый проект закона об ответственности чиновников за незаконное обогащение.

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