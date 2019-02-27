Порошенко анонсировал новый закон о наказании за незаконное обогащение

Президент Украины Петр Порошенко намерен подать в Верховную Раду новый проект закона об ответственности чиновников за незаконное обогащение.

Об этом глава государства сообщил во время заседания Совета регионального развития Запорожской области, говоря о решении Конституционного суда об отмене соответствующей статьи в Уголовном кодексе Украины.

"Я хочу успокоить всех и сказать: как только решение будет обнародовано, как только мы с ним ознакомимся, немедленно дам поручение срочно, с учетом выводов Конституционного суда, подготовить и внести в Верховную Раду, а я определю его как неотложный законопроект о предусмотрении наказание для чиновников за незаконное обогащение", - заявил Порошенко.

По его словам, новая редакция статьи будет выписана так, что и "комар носа не подточит".

Он отметил, что решение КС не опубликовано до сих пор.

"У нас вчера пошла информация, что есть решение Конституционного суда по отмене статьи Уголовного кодекса за незаконное обогащение. Оно только ожидается, его еще никто не видел и даже не имеем пока подтверждения", - констатировал глава государства.

Вместе с тем он отметил, что несмотря на отсутствие официальной публикации "оно уже получило негативную реакцию в социальных сетях".

"И эта негативная реакция в соцсетях мне понятна", - сказал он.

Президент подчеркнул, что обычно не дает комментариев относительно тех или иных решений судов, "но как президент и как государственный деятель я имею право действовать".

"Суд делает свою работу, а я делаю свою", - добавил Порошенко.

Президент также подчеркнул, что является одним из авторов антикоррупционного законодательства.

"Ключевые законы, которые были приняты в последние годы - разработаны или подписаны мной. Антикоррупционное законодательство является целостным. И уверен, что невозможно выхватывать, знаете, отдельные фрагменты из него. Это может привести к разрушению", - предостерег Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса 368-2 относительно незаконного обогащения.