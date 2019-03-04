РУС. | УКР.

понедельник, 4 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

4 марта

12:30
Тимошенко исполнила "Червону руту" в память об Ивасюке: опубликовано виде
12:25
Валенсия - Краснодар: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
12:22
​Фантастическое тепло: появился первый прогноз погоды на 8 марта
12:18
В Киеве полиция уложила лицом в пол "сходку" воров в законе: фото и видео
12:17
​Путин "купил" Германию ради газовой авантюры: в ЕС указали на факты
11:55
Зенит - Вильярреал: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
11:49
​У Путина заговорили о неадекватности Лукашенко: что готовит Москва
11:48
США могут устроить катастрофу для ЕС: появился тревожный прогноз
11:21
Что произошло с долларом и евро за выходные: курс валют на 4 марта
11:20
Тина Кароль в топе за 400 долларов восхитила романтичным образом
11:19
Таинственная смерть группы Дятлова: в России наткнулись на след СС
11:09
​Крым накрыла новая катастрофа: в сети просят о спасении
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боялся и ненавидел: стало известно, как Путин поломал психику Януковича

понедельник, 04 марта 2019, 11:04

Экс-президент Украины Виктор Янукович боялся главу РФ Владимира Путина, но в силу особенностей психики покорно терпел дружбу с ним.

Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на слова из книги аналитика Владимира Горбулина "Мой путь в зазеркалье".

"Мне кажется, хозяин Банковой всеми фибрами души ненавидел хозяина Кремля. Я убежден, что Янукович страшился Путина... Но в силу особенностей психики Янукович покорно терпел эту навязанную дружбу... Он постоянно уступал Путину, будучи зависимым от позиции Кремля, но и осознавая, что нужен Кремлю для реализации далеко идущих амбиций. Кроме того, опасный, коварный, однако говорящий с ним на одном языке всегда казался Януковичу ближе, чем истеблишмент Запада", - говорится в издании.

Также Горбулин считает, что Янукович боялся потерять власть, потому и прислушивался к Путину.

"Страх потерять власть породил попытку ехать к Путину с челобитной. За этим скрывалась подлинная драма Януковича и всей Украины, которую он тянул в старательно вырытую путинской лопатой яму. Никто точно не знает, о чем говорили Путин и Янукович в Сочи. Но это и неважно. В Сочи ехал еще президент суверенного государства, а возвратился - слуга Кремля", - отметил аналитик.

По словам Горбулина, наверняка падение сданной в ходе торга Украины можно было бы наблюдать воочию, если бы, как и в 2004 году, не вмешался доведенный до отчаяния и ярости народ.

Как сообщал "Апостроф", в Оболонском райсуде Киева обнародовали текст письма беглого экс-президента Украины Виктор Януковича, в котором он просил президента России Владимира Путина ввести войска на территорию Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы

Пиар или борьба с коррупцией: кому выгодна отставка Супрун

​Госрезерв - это большая кладовка государства - и.о. главы госагентства Котов

Войны олигархов: как в них используют нардепов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: