Боялся и ненавидел: стало известно, как Путин поломал психику Януковича

Экс-президент Украины Виктор Янукович боялся главу РФ Владимира Путина, но в силу особенностей психики покорно терпел дружбу с ним.

Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на слова из книги аналитика Владимира Горбулина "Мой путь в зазеркалье".

"Мне кажется, хозяин Банковой всеми фибрами души ненавидел хозяина Кремля. Я убежден, что Янукович страшился Путина... Но в силу особенностей психики Янукович покорно терпел эту навязанную дружбу... Он постоянно уступал Путину, будучи зависимым от позиции Кремля, но и осознавая, что нужен Кремлю для реализации далеко идущих амбиций. Кроме того, опасный, коварный, однако говорящий с ним на одном языке всегда казался Януковичу ближе, чем истеблишмент Запада", - говорится в издании.

Также Горбулин считает, что Янукович боялся потерять власть, потому и прислушивался к Путину.

"Страх потерять власть породил попытку ехать к Путину с челобитной. За этим скрывалась подлинная драма Януковича и всей Украины, которую он тянул в старательно вырытую путинской лопатой яму. Никто точно не знает, о чем говорили Путин и Янукович в Сочи. Но это и неважно. В Сочи ехал еще президент суверенного государства, а возвратился - слуга Кремля", - отметил аналитик.

По словам Горбулина, наверняка падение сданной в ходе торга Украины можно было бы наблюдать воочию, если бы, как и в 2004 году, не вмешался доведенный до отчаяния и ярости народ.

Как сообщал "Апостроф", в Оболонском райсуде Киева обнародовали текст письма беглого экс-президента Украины Виктор Януковича, в котором он просил президента России Владимира Путина ввести войска на территорию Украины.