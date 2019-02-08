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Путин приказал: раскрыт статус Януковича в России

пятница, 08 февраля 2019, 12:24

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется в РФ государственной охраной.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Государственная охрана предоставляется по решению главы государства", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, пользуется ли Янукович охраной в России.

На уточняющий вопрос, есть ли указ Путина о предоставлении Януковичу охраны, он сказал: "Да, да, он был, когда он (Янукович) въехал (в РФ) как глава (Украинского) государства".

В то же время спикер Кремля отказался комментировать, какая именно структура - ФСО или какая-то иная - охраняет Януковича.

"Этого я вам точно сказать не могу. Этого я не знаю. Но он охраняется, у него есть государственная охрана", - заявил он.

Песков также сказал, что Янукович "въехал в РФ как действующий президент и глава государства Украина, после того, как в этой стране произошел силовой захват власти".

"Въехавший в этом качестве Янукович по-прежнему находится в РФ", - добавил он, отметив, что сейчас Янукович не является президентом Украины, и у него "нет никакого особого или специального статуса".

Как сообщал "Апостроф", 6 февраля, беглый экс-президент Виктор Янукович провел пресс-конференцию в Москве.

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