РУС. | УКР.

понедельник, 11 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

11 марта

12:45
Где смотреть онлайн Бавария - Ливерпуль: расписание трансляций
12:42
Катастрофа Boeing в Эфиопии: стало известно о важной находке, которая все объяснит
12:39
Можно поддержать: у Путина высказались о новых протестах по всей России
12:28
Украинцы могут выбрать пророссийского президента: эксперт объяснил парадокс
12:20
​Fitch опубликовало новый рейтинг Украины: опубликован прогноз
12:18
В Киеве машина сбила женщину с ребенком и влетела в другое авто: фото и видео
12:05
Где смотреть онлайн Барселона - Лион: расписание трансляций
12:05
Цекало женился на молодой актрисе в США
11:57
Сотни тысяч умрут: российский оппозиционер раскрыл план "легального" отравления жителей РФ
11:46
"Укрзализныцю" обвинили в попытке монополизировать рынок билетов под компанию с "русским следом"
11:43
​Россия убивает: появились новые доказательства катастрофы в Крыму
11:35
Дочь Меладзе встречается с финалистом шоу "Голос. Діти"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Можно поддержать: у Путина высказались о новых протестах по всей России

понедельник, 11 марта 2019, 12:39

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал массовые митинги против изоляции интернета в России.

Об этом сообщают в Telegram-канале LIFE SHOT.

"Все выступают за свободу интернета. И авторы этого закона, и в АП, и правительстве, никто не является сторонником урезания интернета, возможности работы всемирной сети. Поэтому в плане свободы интернета, позицию участников акции можно поддержать. Но нельзя поддержать их непонимание, заблуждение, что принятые законопроекты направлены каким-то образом на ограничение интернета", - заявил Песков.

Также он пояснил, как думают о запрете интернета участники митинга.

"Один из участников акции говорил, что они (власть) хотят нажать на кнопку и отключить интернет. Это не так. И он не думает, что кто-то за океаном нажмет на кнопку и отключит интернет", - рассказал Песков.

Напомним, 10 марта в Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг против изоляции интернета в России. частники мероприятия выступили против законопроекта о суверенном интернете, который в феврале был принят Госдумой. Также полиция задержала несколько участников акции.

Как сообщал "Апостроф", Госдума России 7 марта приняла в окончательном чтении законопроект о блокировке фейковых новостей.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

На свалку истории или еще 5 лет коррупции: как украинцам выскочить из замкнутого круга

Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы

Пиар или борьба с коррупцией: кому выгодна отставка Супрун

​Госрезерв - это большая кладовка государства - и.о. главы госагентства Котов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: