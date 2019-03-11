Можно поддержать: у Путина высказались о новых протестах по всей России

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал массовые митинги против изоляции интернета в России.

Об этом сообщают в Telegram-канале LIFE SHOT.

"Все выступают за свободу интернета. И авторы этого закона, и в АП, и правительстве, никто не является сторонником урезания интернета, возможности работы всемирной сети. Поэтому в плане свободы интернета, позицию участников акции можно поддержать. Но нельзя поддержать их непонимание, заблуждение, что принятые законопроекты направлены каким-то образом на ограничение интернета", - заявил Песков.

Также он пояснил, как думают о запрете интернета участники митинга.

"Один из участников акции говорил, что они (власть) хотят нажать на кнопку и отключить интернет. Это не так. И он не думает, что кто-то за океаном нажмет на кнопку и отключит интернет", - рассказал Песков.

Напомним, 10 марта в Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг против изоляции интернета в России. частники мероприятия выступили против законопроекта о суверенном интернете, который в феврале был принят Госдумой. Также полиция задержала несколько участников акции.

Как сообщал "Апостроф", Госдума России 7 марта приняла в окончательном чтении законопроект о блокировке фейковых новостей.