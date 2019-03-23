В России раскрыли правду о нестареющем Путине и его двойниках

Утверждения о двойниках президента России Владимира Путина не имеют под собой никакого основания.

Об этом сообщает издание "Факты", ссылаясь на слова социолога, исследователя в области электронной демократии, а также крупнейшего исследователя путинизма Игоря Эйдмана.

"Разговоры о том, что "Царь ненастоящий" начались в России еще со времен лже-Дмитриев и активно продолжаются в наши дни. Так, очень много сейчас говорят о двойниках Путина: сравнивая фото- и видеоматериалы с ним, указывая на разницу в строении черепа, ушей, носа, росте… Но подобные утверждения не имеют под собой никакого основания", - рассказал он.

Также по словам Эйдмана, такого не было никогда, это легенда, миф, чистая конспирология. Он считает, что Путин "живее всех живых", только вот "морда накачана ботоксом".

А случающееся несходство во внешнем виде российского лидера он поясняет различным количеством вводимого ботокса.

"Видимо, за счет того, что ему вводят разное количество ботокса, он и выглядит по-разному. Но все равно тенденция определенная: лицо все раздувается и раздувается. Видно по фотографиям", - иронизировал эксперт.

Как сообщал "Апостроф", в социальных сетях активно обсуждают фотографию "двойника" президента России Владимира Путина.