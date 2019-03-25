Трамп создал Путину лазейку для признания Крыма: Запад в гневе

В сети провели параллели между заявлением президента США Дональда Трампа о Голанских высотах - спорной территории с Израилем и историей с Крымом.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Катарсис".

Так, Трамп написал на своей странице в Twitter, что Вашингтон готов признать суверенитет Израиля над спорной территорией - Голанскими высотами. На фоне этого заявления в интернете активно начали появляться параллели между этим заявлением и историей с аннексией Крыма пять лет назад.

"Некомпетентность Трампа в качестве лидера государства поражает: всего одним твитом, в котором он признает аннексию Голанских высот Израилем, он обесценил пять лет международного осуждения аннексии Крыма Россией", - написал в Twitter Ханс Кристенсен, директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых.

Также ситуацию прокомментировал и бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

"Джунгли возвращаются. Это катастрофическое отступление от самых основ международного права. Кремль поаплодирует и применит тот же принцип к Крыму. Пекин поаплодирует и применит тот же принцип к Южно-Китайскому морю", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", в декабре 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля.