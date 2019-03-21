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Трамп озвучил неожиданное решение, способное "взорвать" Ближний Восток

четверг, 21 марта 2019, 19:51

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов признать суверенитет Израиля над спорной территорией - Голанскими высотами.

Данную позицию глава Белого дома опубликовал в Twitter.

"Спустя 52 года Соединенным Штатам пора полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критически важное стратегическое значение для безопасности государства Израиль и региональной стабильности", - написал Трамп.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху воспринял предложение Вашингтона с одобрением.

"Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Спасибо вам, президент Трамп", - написал он в Twitter.

Голанские высоты - спорная территория, своей считают Сирия и Израиль. До 1967 года они входили в состав сирийской провинции Кунейтра, но израильская армия захватила большую часть этой территории во время Шестидневной войны в июне 1967 года. С тех пор сирийские и израильские силы разделяет демилитаризованная линия.

В 1981 году Кнессет (парламент) Израиля принял закон "О Голанских высотах", который провозглашает суверенитет страны над ними. Однако международное сообщество не признало этот документ, в частности Совет Безопасности ООН признала закон недействительным и не имеющим международной юридической силы.

Как сообщал "Апостроф", в декабре 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля.

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